2 ott 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
Poviglio ha festeggiato il mezzo secolo di baseball

Grande festa per il mezzo secolo del Poviglio Baseball. Oltre 250 persone, tra attuali tesserati, ex atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori si sono ritrovati per festeggiare i 50 anni della società biancoblu: alcuni di loro, peraltro, sono stati scovati negli annuari societari e poi faticosamente rintracciati e contattati.

Sul palco sono saliti i 5 presidenti che si sono succeduti al timone: da Albertino Monica, in splendida forma nonostante i 98 anni, che ha guidato l’allora sezione baseball del’Audax dal 1975 al 1981; a seguire Franco Gualdi, rimasto in carica fino al 1993, anno della consensuale separazione dall’Audax, per poi passare a Stefano Campanini, che ha ricoperto il ruolo fino al nuovo millennio, tornando poi a svolgere gli incarichi di segretario e coordinatore. Per la lunghissima militanza, datata 1984, gli è stata consegnata una targa come riconoscimento per il lavoro svolto.

Ultimi, ma non certo per importanza, Stefano Friggeri, al comando per 17 anni dopo essere stato atleta e tecnico, e l’attuale presidente Andrea Giovanardi. Nel corso dell’evento non sono mancati cenni ed aneddoti del passato, la sfilata delle formazioni attuali e un momento dedicato alla consegna da parte dello sponsor Maxima di un pulmino dedicato al trasporto degli atleti del settore giovanile.

