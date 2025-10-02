Poviglio ha festeggiato il mezzo secolo di baseball

Grande festa per il mezzo secolo del Poviglio Baseball. Oltre 250 persone, tra attuali tesserati, ex atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori si sono ritrovati per festeggiare i 50 anni della società biancoblu: alcuni di loro, peraltro, sono stati scovati negli annuari societari e poi faticosamente rintracciati e contattati.

Sul palco sono saliti i 5 presidenti che si sono succeduti al timone: da Albertino Monica, in splendida forma nonostante i 98 anni, che ha guidato l’allora sezione baseball del’Audax dal 1975 al 1981; a seguire Franco Gualdi, rimasto in carica fino al 1993, anno della consensuale separazione dall’Audax, per poi passare a Stefano Campanini, che ha ricoperto il ruolo fino al nuovo millennio, tornando poi a svolgere gli incarichi di segretario e coordinatore. Per la lunghissima militanza, datata 1984, gli è stata consegnata una targa come riconoscimento per il lavoro svolto.

Ultimi, ma non certo per importanza, Stefano Friggeri, al comando per 17 anni dopo essere stato atleta e tecnico, e l’attuale presidente Andrea Giovanardi. Nel corso dell’evento non sono mancati cenni ed aneddoti del passato, la sfilata delle formazioni attuali e un momento dedicato alla consegna da parte dello sponsor Maxima di un pulmino dedicato al trasporto degli atleti del settore giovanile.