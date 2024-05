Poviglio in campo contro Settimo

Appuntamento casalingo per la Platform-Tmc Poviglio, in campo in via Gruara alle 11 e alle 15,30 nella quarta giornata di Serie A. Dopo i due pareggi ottenuti contro Verona e Milano, i bianco-blu ricevono Settimo Torinese, seconda della classe nel girone B, sperando di bissare il duplice successo della scorsa stagione, quando il nove povigliese riuscì ad imporsi di misura, per allontanare così l’ultimo posto. Capellano sarà con ogni probabilità il lanciatore partente in gara-1, mentre Medina farà presenza fissa sul monte di lancio nella rivincita pomeridiana. Trasferta isolana, invece, per la Palfinger Reggio Emilia, che dopo la bella vittoria nel derby dell’Enza sulla Ciemme Oltretorrente Parma, scende sul diamante ad Alghero alle 10 e alle 15 contro i padroni di casa della Catalana: gli uomini di Biagini comandano il girone E con un bilancio di 5 vittorie in 6 match finora disputati e sono decisi a tutto pur di mantenere la vetta in solitaria; di diverso avviso i sardi, attualmente terzi con un ruolino di 3 successi e altrettante sconfitte, che proveranno a sfruttare il fattore campo per scalare la classifica.