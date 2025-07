Poviglio, in carcere dopo condanna per mafia

Poviglio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Un uomo di 38 anni, di Parma, arrestato nel 2019 nell’ambito dell’operazione Grimilde per associazione di stampo mafioso, è stato portato nuovamente in carcere, dopo che a suo carico è subentrata una nuova condanna per fatti dell’estate 2016, per reati di associazione mafiosa e riciclaggio. Lo sorso marzo il tribunale di Bologna ha emesso la sentenza, diventata definitiva a fine aprile, con condanna a nove mesi di reclusione. Per questo i competenti uffici giudiziari hanno emesso il 30 giugno l’ordine di carcerazione, eseguito dai carabinieri di Poviglio, paese in cui l’uomo risiede. Una condanna che si aggiunge ai sei anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, furto aggravato. Nel marzo scorso gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, proseguendo così l’espiazione della pena, che si era formalmente conclusa il 29 giugno. Ma la nuova condanna definitiva lo ha fatto riportare in cella.