Poviglio, la carabina è poco "potente" e viene assolto

Poviglio (Reggio Emilia), 17 dicembre 2023 - Sotto accusa per detenzione abusiva di armi, un operaio di origine calabrese, di 52 anni, abitante a Poviglio, è stato assolto in tribunale a Reggio in quanto è emerso che l’energia cinetica della carabina senza matricola rinvenuta in un casolare a Gattatico e ricondotta all’imputato, era nei limiti per i quali non è necessario avere il porto d’armi. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Cantoni, è stato assolto dal giudice Giovanni Ghini, al processo con rito abbreviato. I fatti risalgono a due anni e mezzo fa, in seguito a un controllo dei carabinieri in un casolare, dove il 52enne risultata domiciliato. Era stata rinvenuta la carabina senza matricola con 400 munizioni. Nella stessa operazione venne rinvenuta una simile arma, con seicento munizioni, ricondotti a un artigiano 56enne, ex cacciatore, che in un differente processo è stato condannato, invece, a un anno di reclusione per detenzione illegale di armi, mentre è stato assolto dall’accusa di ricettazione.