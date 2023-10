Poviglio, ladri all'assalto delle stazioni di servizio

Poviglio (Reggio Emilia), 27 ottobre 2023 – Un furto a segno e un altro rimasto tentato, nella notte, ai danni di stazioni di servizio a Poviglio. Il primo allarme è scattato poco dopo le 2 in via Matteotti, al distributore Boschi, dove sono accorsi i carabinieri, insieme alla vigilanza privata, verificando che i ladri avevano danneggiato il vetro della porta d’ingresso, ma senza riuscire ad entrare. Poche decine di minuti più tardi altro allarme, stavolta dalla stazione di servizio Ego in via Romana, nel centro abitato del paese, dove i ladri si erano già allontanati dopo aver rubato una batteria d’auto e una piccola somma in denaro contante. Le immagini delle telecamere interne hanno permesso di ricostruire le fasi del furto, con i ladri fuggiti a bordo di un’auto di colore scuro. Sono in corso le indagini per risalire agli autori di questi reati, molto probabilmente le stesse persone in entrambi i casi.