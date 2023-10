Poviglio, minaccia l'autista dei bus e viene denunciato

Poviglio (Reggio Emilia), 30 ottobre 2023 – Doveva recarsi a Brescello, ma è salito su un autobus di linea diretto a Boretto e che da Brescello non sarebbe transitato. A quel punto, un passeggero di 28 anni, residente nella Bassa Reggiana, ha preteso che l’autista lo portasse alla sua destinazione. E quando ha capito che non sarebbe stato accontentato, ha iniziato ad avere toni arroganti e offensivi verso l’autista, tentando anche di aggredirlo. Per fortuna, nel pomeriggio di venerdì scorso in via Romana a Poviglio, era in transito una pattuglia dei carabinieri, alla quale l’autista ha segnalato la vicenda. E’ arrivata una seconda pattuglia di rinforzo, permettendo così un intervento in sicurezza che ha permesso di far scendere il passeggero dall’autobus, che ha potuto riprendere il viaggio, pur se con una ventina di minuti di ritardo. Grazie poi alle immagini della videosorveglianza interna, si è ricostruita la dinamica dei fatti, con il 28enne denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata. E per arrivare a destinazione ha dovuto utilizzare soluzioni alternative.