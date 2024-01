Poviglio, nel casolare abbandonato il deposito della refurtiva

Poviglio (Reggio Emilia), 17 gennaio 2024 – Avevano creato una base per nascondere oggetti rubati in un casolare apparentemente abbandonato. Lo hanno scoperto i carabinieri di Poviglio, intervenuti il 13 gennaio con i colleghi di Castelnovo Sotto e Gattatico e con l’unità cinofila della polizia provinciale, alla periferia povigliese. Nel casolare c’erano quattro stranieri, in possesso di materiale provento di furto. Inoltre, il contatore elettrico era stato manomesso, con un collegamento abusivo alla rete Enel, che ha richiesto l’intervento degli elettricisti per ripristinare le normali condizioni, interrompendo la fornitura illecita. I quattro stranieri avevano oggetti provento da furti su vetture in sosta. Sono stati denunciati anche per invasione di terreni ed edifici, furto aggravato di energia elettrica e ricettazione. Si tratta di uomini tra i 22 e i 47 anni di età, nordafricani e un egiziano, tutti senza fissa dimora in Italia. Recuperati una borsa in pelle, una borsa in tela con cinque impianti dentali, otto camici ambulatoriali, rubati su un’auto in sosta. C’era pure una borsa con oggetti da scasso come un seghetto, un cacciavite a taglio, un cacciavite a croce, due cacciaviti a punta, una forbice, una chiave inglese, una chiave esagonale e una chiave a tubo. L’edificio era inoltre alimentato con energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica principale, attraverso un contatore che, in teoria, doveva essere disattivato ormai da otto anni.