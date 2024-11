Poviglio, quattro abusivi sgomberati da edificio

Poviglio (Reggio Emilia), 8 novembre 2024 - Rifiuti ammassati ovunque, stato di degrado, animali liberi di muoversi anche verso l’adiacente strada. E alla fine, dopo numerose segnalazioni giunte dai cittadini già dalla scorsa estate, la polizia locale della Bassa è intervenuta in un edificio situato in centro a Poviglio, scoprendo anche che l’immobile e il relativo cortile erano occupati abusivamente da persone non autorizzate a stare in quel luogo, di proprietà di tre sorelle residenti in provincia di Parma. Le persone identificate all’interno dell’edificio non avevano alcun titolo per occupare l’immobile, in quanto mai autorizzate dalle proprietarie, le stesse che in diverse occasioni, da diversi anni, avevano tentato di far sgomberare l’area, per poi destinarla a lavori di manutenzione. Nei giorni scorsi, dopo la querela dei proprietari, gli agenti della polizia locale del presidio povigliese hanno denunciato tre cittadini stranieri e un italiano per invasione di edificio. Gli stessi sono stati allontanati dall’area, ora rimessa nelle disponibilità dei proprietari per poter provvedere ai lavori di messa in sicurezza.