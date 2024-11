Poviglio saluta Galliano ed Ezio, storici gestori di due bar in paese

POVIGLIO

Si sono svolti ieri a Poviglio, nella chiesa parrocchiale, i funerali di Galliano Bianchi, 86 anni, conosciuto per aver gestito il bar trattoria e alimentari Sant’Anna di via Romana. Lascia la moglie, i figli Antonio e Federica, la sorella Maura e altri parenti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Bianchi.

POVIGLIO

Ha destato vasto cordoglio la notizia della scomparsa di Ezio De Tommasi, pensionato che abitava a Poviglio, dove era tornato di recente dopo un periodo trascorso in Albania, occupandosi della gestione di un bar. Era conosciuto anche per l’attività cuoco e cameriere in vari locali della zona. Era inoltre appassionato d’arte.