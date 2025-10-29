Poviglio (Reggio Emilia), 29 ottobre 2025 - Prima l’intrusione in un parcheggio privato di una palestra. Poi, scoperto dal titolare, lo ha aggredito colpendolo a braccia, petto e gambe con tubi in gomma, provocandogli traumi guaribili in una settimana. Era accaduto il 10 ottobre scorso. E ora i carabinieri di Poviglio, che si sono occupati delle indagini, hanno denunciato uno straniero di 32 anni, già ben noto alle forze dell’ordine, per lesioni aggravate e violazione di domicilio. Si tratta di un nordafricano residente nella Bassa, già indagato per altri furti messi a segno in zona. Il responsabile della palestra, notandolo nell’area privata, ha chiesto spiegazioni sulla sua presenza. Lo straniero ha reagito con minacce, per poi colpire la vittima con i tubi e fuggire via. Le indagini seguite alla denuncia ha portato all’individuazione del presunto aggressore, risultato anche positivo al riconoscimento fotografico. A quel punto è scattata la denuncia già inoltrata all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il motivo della presenza del 32enne nell'area della struttura sportiva.
Poviglio, scoperto nel parcheggio aggredisce il proprietario