Poviglio sfida. Milano. Palfinger: derby!

Impegno casalingo per la Platform-TMC Poviglio, impegnata nella terza giornata di ritorno alle 11 e alle 15,30 contro Milano. Dopo il pareggio ottenuto in extremis lo scorso week end sul diamante di Verona, la formazione bianco-blu vuole consolidare la propria terza piazza, impedendo così ai rivali odierni di sopravanzarla, visto che i lombardi sono ad una sola lunghezza di distanza. Nel match d’andata la contesa finì con una vittoria per parte: Poviglio, nell’occasione, perse di misura gara-1 (7-6), per poi imporsi nella rivincita col punteggio di 2-1. Previsti sul monte di lancio Capellano, nella sfida riservata ai lanciatori di scuola italiana, e il fuoriclasse cubano Medina; out Alex Giovanardi, squalificato.

Palfinger. Nel girone E trasferta ducale per la Palfinger Reggio (nella foto Matias Robles), in campo alle 10 e alle 15 a Parma con l’obiettivo di consolidare la vetta. Il derby contro la Ciemme Oltretorrente nasconde più di un’insidia, ma la squadra di Biagini vuole proseguire nella propria corsa finora senza ostacoli: Codogno, seconda, dista infatti 3 vittorie, mentre i rivali di giornata sono terzi a -5. All’andata duplice affermazione del nove cittadino, con un 6-5 nel primo match seguito da un 2-0 nella sfida serale.