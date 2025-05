Pradarena, spunta il divieto a moto e bici

di Settimo BaisiSalgono le proteste degli operatori turistici di Ligonchio (comune di Ventasso), ma anche dei numerosi visitatori giornalieri che in questa stagione affollano la montagna. Il motivo delle polemiche sono i cartelli di divieto di transito per moto e biciclette spuntati nell’ultimo tratto della strada provinciale Sp18, quella che va dal ponte sul torrente Rossendola a Ospitaletto fino al Passo di Pradarena.

I due divieti incriminati sono stati posti due giorni dopo Pasqua dalla Provincia di Reggio per problemi di sicurezza, soprattutto per evitare incidenti a chi viaggia su due ruote: il maltempo dell’autunno scorso ha infatti provocato diversi avvallamenti, danneggiando anche gli stesso guardrail del tragitto.

Il provvedimento ha sorpreso non solo i cittadini di Ligonchio, ma anche tutti i ciclisti e motociclisti che con i primi caldi dell’anno non vedevano l’ora di percorrere le strade dell’Appennino. La misura è stata considerata inopportuna da diversi operatori del settore turistico, tra cui la Cooperativa di Comunità San Rocco di Ligonchio, le attività commerciali e di ristorazione di Ligonchio (a cominciare dal Rifugio dell’Acquila), bar e ristoranti di , Ospitaletto e del Passo di Pradarena al confine con la Toscana.

Anche il sindaco di Ventasso Enrico Ferreti si è detto contrario alla decisione, tanto che ha subito preso contatti per un incontro in Provincia, fissato per lunedì prossimo. "Vedremo come affrontare questo problema – afferma Ferretti –, perché il divieto di transito non lo condivido, non è una soluzione, anzi è un danno per il turismo dell’Appennino, che noi cerchiamo di promuovere in tutti i modi. È ora di pensare anche alla rimozione deil divieto a moto e biciclette che da anni interessa la strada provinciale Collagna-Vaglie. Le strade importanti per il territorio vanno messe in sicurezza".

Nel frattempo, la Provincia conferma l’incontro di lunedì prossimo e spiega con una nota che il divieto di transito a moto e biciclette sull’ultimo tratto della Sp 18 – circa 6 chilometri dal ponte Rossendola al passo di Praderena – è stato adottato il 23 aprile scorso ed è esclusivamente motivato dalla necessità di garantire la sicurezza di motociclisti e ciclisti che viaggiano in Appennino. "La stagione invernale e le intense precipitazioni di questa primavera – continua il comunicato - hanno infatti provocato avvallamenti del piano viabile e danneggiamenti delle barriere stradali di protezione che potrebbero risultare pericolosi per chi, su due ruote, non dovesse affrontare questo tratto della provinciale Sp 18 con la dovuta attenzione. La Provincia si sta già confrontando con il sindaco di Ventasso in merito ai lavori necessari per garantire la sicurezza che saranno al centro dell’incontro proprio lunedì prossimo, anche per condividere importo e tempistica dell’intervento. L’obiettivo di massima – considerando anche i tempi tecnici per le procedure della gara d’appalto – è quello dii far partire il cantiere tra luglio ed agosto prossimi".