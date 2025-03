Pranzo della domenica e morte. Prosa e tormenti all’Herberia

‘La morte ovvero il pranzo della domenica’ è lo spettacolo che domani sera (alle 20) La Corte Ospitale propone al Teatro Herberia di Rubiera. Uno spettacolo con Serena Balivo e l’ideazione, la drammaturgia, la regia di Mariano Dammacco. Il tema, affrontato in modo lieve e toccante, gravita intorno al più grande tabù della nostra cultura: la morte. Serena Balivo e Mariano Dammacco, binomio artistico noto per sapersi muovere con grande perizia e passo leggero tra poesia e narrazione, aprono uno squarcio di luce sul passaggio tra la vita e la morte. In scena Serena Balivo - Premio Ubu come migliore attrice under35 e Premio Ivo Chiesa - dà corpo e voce a una donna non più giovane che ogni domenica va a pranzo dai suoi genitori ultranovantenni, forse i veri protagonisti del testo. Sebbene in buona salute fisica e mentale, i due genitori sono ben consapevoli che presto dovranno affrontare la morte, il nulla forse o magari un’altra vita, e così non parlano d’altro, arrivando pian piano a incarnare tutte le madri, tutti i padri e tutti noi dinanzi all’ignoto. Lo spettacolo conduce dentro un rito che appartiene a molti, il pranzo della domenica, nella sua forma ultima.

‘La morte ovvero il pranzo della domenica’ appare come un invito a partecipare a un congedo appassionato e divertito che prova a restituirci la bellezza della vita all’interno dell’esperienza dell’ultima separazione dalle persone amate. Info: www.corteospitale.org.

Stella Bonfrisco