Pranzo sociale della Croce Verde: "Svolti ventitremila servizi"

Oltre 200 persone, una grande famiglia di volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, hanno partecipato domenica al pranzo sociale al Parco Tegge di Felina. I temi alla base del ringraziamento espresso dal presidente della pubblica assistenza, Iacopo Fiorentini: "Andiamo verso la chiusura di un altro anno che è stato di grande lavoro, per il quale ringrazio voi, collaboratori e soprattutto i volontari. Abbiamo svolto circa 23.000 servizi, che significa più o meno 70 al giorno, e tra questi la parte di emergenza rappresenta una percentuale minoritaria. Tutti gli altri sono servizi sociali, a testimonianza che riusciamo a rispondere a tutte le esigenze della comunità: le persone sanno che se hanno un problema possono rivolgersi a noi con la certezza che non saranno lasciate sole. Tanti progetti per il nuovo anno". Tante le autorità tra cui l’on. Ilenia Malavasi e l’assessore regionale Alessio Mammi, assessori Daniele Valentini e Lucia Manfredi, il capogruppo e medico Carlo Boni per Castelnovo Monti, il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini, Croce Verde di Reggio, la Croce Verde Alto Appennino, il Soccorso Alpino, Avis, Cai ed altre.

s. b.