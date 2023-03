Pranzo solidale per la festa della donna

Un pranzo benefico ad Albinea in occasione della festa della donna. Domenica 5 marzo, all’interno della rassegna ‘Primavera di donne’, il coordinamento donne di Albinea, in collaborazione con Comune, Spi Cgil, Auser e Pro Loco, organizza un pranzo di beneficenza alla trattoria Marrucci di via Grandi (Circolo Tennis). L’appuntamento è per le 12.30. Ricco il menù composto da cappellacci di ricotta e spinaci, involtini di carne con speck e fontina, dolci, lambrusco, acqua e caffè. Il tutto al prezzo di 25 euro a persona.

Il ricavatoð 3338768159 oppure 0522597665. Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune di Albinea.