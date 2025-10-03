"Pratiche complesse, la Regione aiuti i Comuni"

Continuare a sostenere la riqualificazione dei borghi dell’Appennino. A chiederlo, con una risoluzione, è la consigliera regionale reggiana Anna Fornili (Pd) per la quale "nell’ambito della strategia per la riattivazione delle Aree interne, ovvero delle aree più isolate e fragili, la riqualificazione urbanistica dei paesi montani è una delle azioni principali, insieme alla dotazione di servizi ed allo sviluppo delle reti infrastrutturali, per l’attrattività di questi luoghi: negli scorsi anni, la Regione Emilia-Romagna ha avviato diverse iniziative di sostegno progettuale ed economico alla riqualificazione di spazi ed edifici, sia attraverso i propri bandi di rigenerazione urbana, sia attraverso le progettualità insistenti sulle Stami e sul Pnrr". Fornili sottolinea come "il Bando Ru2024 ha riconosciuto una pesatura aggiuntiva, nella definizione della graduatoria finale, alle proposte provenienti dalle Amministrazioni montane; in ambito Stami, sono 63 i Progetti finanziati che riguardano la riqualificazione di edifici e spazi, mentre con risorse PNRR i comuni assegnatari progetti locali di rigenerazione culturale e sociale finanziati sono 13".

"L’elaborazione di progettualità cosi complessi e specifiche – osserva la consigliera – incontra spesso difficoltà significative nei piccoli Comuni, a causa sia delle minori risorse disponibili, sia del fatto che non sempre dispongono in organico di tutte le figure tecniche necessarie e in particolare al fine di rispondere a dette esigenze, il Bando Ru2024 ha previsto specifiche modalità di assistenza nella redazione delle proposte". Da qui la risoluzione per impegnare la giunta "a continuare a sostenere con programmazioni e finanziamenti la riqualificazione dei borghi montani fornendo la necessaria assistenza e coadiuvando le Amministrazioni locali nella definizione tecnico-finanziaria delle progettualità complesse".

s,b.