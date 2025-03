"Pratiche edilizie: anomalie e ritardi"

Anomalie e ritardi nel trattare le pratiche edilizie: il gruppo consiliare Impegno per Canossa (Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Ivo Gibertini e Costanza Lucci) interviene nel merito di "alcune richieste invite alla responsabile dello sportello unico dell’edilizia ed urbanistica del nostro Comune". Iniziativa allo scopo di "avere informazioni con finalità di controllo rispetto alla corretta gestione delle attività dell’amministrazione". La legge, ricorda il gruppo, determina che le risposte "devono essere fornite nel minor tempo possibile, comunque entro trenta giorni. La risposta alla nostra richiesta è arrivata al trentesimo giorno" e non era nemmeno esaustiva. "Come gruppo consiliare ci sentiamo presi in giro – considerano –. Riteniamo grave questa situazione che si ripete "da quando è avvenuta “la fuga” dei dipendenti (ad oggi se ne sono andati 10 su 19) che da anni erano al servizio del bene comune e per motivi a noi non conosciuti si sono dimessi". "Pensiamo che il sindaco debba intervenire – chiosano – e stiamo valutando azioni concrete, affinché queste situazioni siano a conoscenza dei cittadini".