Pratospilla apre le danze della stagione dei funghi

Arrivano i primi funghi in Appennino mentre fervono i preparativi per il Campionato Mondiale del fungo, iniziativa promossa a Cerreto Laghi che vede la partecipazione ogni anno di numerosi fungaioli stranieri. La ‘campagna’ dei funghi parte con la Fungo Trek di Pratospilla il 17 di settembre con la quarta edizione della Fungo Trek: organizzata dal Consorzio Volontario Forestale Val Cedra, in collaborazione con il Parco Nazionale e il Comune di Monchio delle Corti, il Consorzio Montano e i Parchi del Ducato. Una manifestazione che abbinerà il trekking appenninico alla raccolta del fungo porcino.

La Fungo Trek farà da prologo al Mondiale del fungo che tornerà, dopo lo stop forzato dovuto al Covid, a Cerreto laghi il 7 e 8 Ottobre. Nelle ultime 3 settimane hanno fatto la comparsa i primi edulis che, di rito, aprono la stagione vera e propria, allietata dalle "verse" di questa prima settimana. Parte da un’idea di Fra’ Ranaldo, il Mondiale del fungo, ed è organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed i Briganti di Cerreto, in collaborazione con l’associazione "A passeggio nel bosco" e Geoticket s.r.l.

Vista la crisi ambientale purtroppo palesemente manifesta, gli organizzatori l’hanno pensato come un "un mondiale di svolta", che punta alla salvaguardia dell’habitat naturale.

