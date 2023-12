Precipita col parapendio, grave un 44enne

Perde il controllo del parapendio e precipita rovinosamente tra gli alberi alle pendici del monte Ventasso di Ramiseto: un 44enne albinetano è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Parma in codice 3. Lo sportivo, che ieri mattina si trovava in compagnia di amici, si era lanciato dal monte con la velatura: scendendo a valle del lago Calamone, forse per un improvviso cambio di corrente, ha perso quota ed è precipitato tra gli alberi in prossimità della strada che collega gli impianti al Calamone.

Temendo il peggio, gli amici hanno immediatamente allertato il 118, che ha subito inviato sul posto EliParma, Soccorso Alpino, l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana e l’auto-infermieristica di Castelnovo Monti. Sul posto anche i carabinieri forestali.

Come si diceva, l’infortunato ieri mattina si era recato di buon ora al monte Ventasso per praticare lo sport del volo libero con il parapendio. Era decollato da un’altura – nota a chi pratica questo genere di sport – che rappresenta la pista di lancio. Il 44enne era salito con un amico oltre il comprensorio sciistico, nella parte più alta, all’arrivo dell’impianto di risalita e si era librato nell’aria.

In fase di atterraggio evidentemente qualcosa è andato storto, e il parapendio si è afflosciato a qualche metro d’altezza quasi sulla verticale della strada sterrata sottostante.

L’uomo è stato subito individuato dal personale dell’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino e dai sanitari dell’elisoccorso di Parma, atterrato nel frattempo nel campo giochi della stazione turistica.

Sul posto sono giunti anche i tecnici della Stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, gli operatori sanitari dell’auto-infermieristica e i carabinieri forestali Ventasso. L’uomo, rimasto sempre cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto per la frattura di un arto superiore e il trauma al bacino, è stato caricato in ambulanza e dopo rendez-vous con l’ EliParma, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per maggiori controlli e gli interventi del caso.

Le condizioni del paziente al momento non apparivano particolarmente gravi. Presentava una probabile frattura al polso e al bacino, e problemi alla schiena.

Settimo Baisi