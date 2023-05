Precipita da tre metri: è grave Il giovane lavorava sul tetto La copertura cede sotto di lui

È precipitato da un’altezza di tre metri e ora si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale Maggiore di Parma. Tanta paura ieri pomeriggio alla piscina Nabab di Cavriago, in via Pianella. Erano circa le 17 quando un 27enne stava svolgendo alcuni lavori di sistemazione in un edificio adibito a magazzino, in vista dell’apertura estiva. È salito sul tetto del locale tecnico, quando all’improvviso la copertura in plexiglas ha ceduto sotto i suo i piedi.

Il giovane è caduto riportando un trauma cranico e sospette fratture multiple. Subito è scattato l’allarme al 118 lanciato dal titolare della struttura. Sul posto si sono precipitate immediatamente un’ambulanza e un’automedica della croce rossa, ma vista l’entità dell’infortunio è stato necessario chiamare l’elicottero. Il ragazzo è stato così trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma con un codice rosso di gravità.

Il 27enne è stato a lungo in pronto soccorso della città ducale per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso, molto scrupolosi quando si tratta di colpi subiti alla testa. Alla fine di questi si deciderà se trasferirlo in un reparto. Al momento la prognosi resta riservata.

Grande spavento per i gestori della piscina che sono in appresione per il ragazzo. La notizia ha fatto il giro del paese. Sul posto anche i carabinieri di Cavriago col nucleo ispettorato del lavoro ai quali sono stati affidati i rilievi dell’incidente per ricostruire eventuali responsabilità.