Precipita dal cavalcavia a Massenzatico: l’uomo portato in ospedale in condizioni serie

Si butta dal cavalcavia a Massenzatico: soccorso, era rimasto cosciente nonostante la caduta e cercava anche di allontanare sanitari e uomini della Questura, arrivati subito sul posto. È accaduto ieri nel primo pomeriggio, attorno alle 14. L’uomo, di 37 anni, originario del Gambia e regolare sul territorio italiano, è stato portato via in condizioni serie, ma comunque cosciente.

Stando alle testimonianze, fornite agli inquirenti da quanti hanno assistito alla scena, l’uomo si sarebbe buttato volontariamente nel vuoto, precipitando per circa tre o quattro metri. Quando i soccorsi e gli agenti della polizia di Stato sono arrivati sul posto, il 37enne ha iniziato a urlare e a dare dei calci, nel tentativo di farli allontanare.

Secondo chi era presente, il 37enne era in uno stato profondamente alterato, uno stato probabilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi portato in ospedale a Reggio in condizioni giudicate molto serie, soprattutto per la dinamica del fatto.