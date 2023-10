Precipita dal quinto piano, operaio gravissimo

Reggio Emilia, 5 ottobre 2023 - È precipitato a terra dal quinto piano di un palazzo in corso di ristrutturazione, dove su un ponteggio stava svolgendo lavori edilizi.

Un muratore di 52 anni residente a Reggio si trova ricoverato in gravissime condizioni al Santa Maria Nuova dopo essere caduto da un’altezza di circa 6 metri. È avvenuto poco dopo le ore 15.30 in un cantiere aperto al civico 7 di via Martiri di Cervarolo, in città, nel condominio che ospita numerosi esercizi commerciali tra cui il ristorante pizzeria Reginella.

L’impatto a terra è stato molto violento, e l’uomo era privo di conoscenza quando è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Lo stabile si trova a brevissima distanza all’arcispedale e l’arrivo dei soccorritori è stato molto rapido. Trasportato al vicino Pronto soccorso in codice rosso, il 52enne versa in gravi condizioni, ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spsal, il Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ausl. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause, la dinamica e le responsabilità dell’infortunio, il secondo di estrema gravità in due giorni, dopo il decesso mercoledì mattina dell’imprenditore edile Rosario Senatore in un cantiere di Gattatico.

«La caduta dall’alto è un infortunio inaccettabile a fronte di tutte le rigorose regole sulla sicurezza introdotte da tempo nel settore edile. Se si seguono le norme, è virtualmente impossibile cadere da un’impalcatura o da un tetto", commenta il dottor Antonio Romanelli, dirigente provinciale dello Spsal.