Precipita dal tetto per otto metri. Grave un 28enne operaio edile

Una tremenda caduta nel vuoto, da circa otto metri d’altezza, forse a causa di un cedimento improvviso sotto i piedi di un giovane operaio di 28 anni, di origine egiziana e alle dipendenze di una azienda toscana con sede a Firenze. Ieri mattina il giovane si trovava al lavoro per attività di manutenzione sulla copertura di uno dei capannoni di una società di servizi di trasporto, in via Per Reggio, a Lemizzone di Correggio. Improvvisamente si è verificata la rovinosa caduta dal tetto. Sono stati altri operai, che erano nelle vicinanze, ad accorgersi dell’emergenza, dando l’allarme alla centrale operativa del 118. In breve tempo sono arrivati sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica da Reggio, raggiunti pure dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato nel cortile interno dell’azienda e raggiungendo subito l’infortunato, ancora all’interno del capannone. Dopo le prime cure, una volta stabilizzati i parametri vitali del giovane infortunato, si è provveduto al caricamento del paziente a bordo dell’elicottero, per il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato nel reparto Obi (osservazione breve intensiva). Al momento non sarebbe giudicato in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto gravi, in particolare per i traumi riportati nell’impatto al suolo. Sul posto anche i tecnici del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale, oltre ai carabinieri di Bagnolo, per gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica del grave infortunio.

Antonio Lecci