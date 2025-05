Precipita dall’impalcatura: grave

Momenti di grande paura e apprensione ieri pomeriggio per un infortunio avvenuto a Fontana di Rubiera in via delle Chiaviche 19, in un cantiere edile.

E’ successo verso le 15. Un uomo di 55 anni, originario della Tunisia, è caduto da un’impalcatura per cause d’accertare con precisione.

L’operaio è stato urgentemente portato, in gravi condizioni di salute, in ospedale a Baggiovara in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i volontari di un’ambulanza della Croce Rossa, il personale dell’automedica e dell’autoinfermieristica. E’ stato anche attivato l’elisoccorso. Il 55enne, dopo le prime cure ricevute, è stato trasferito all’ospedale Baggiovara di Modena dove è stato subito sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio.

Le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi dai medici ed è stato poi ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva. A Fontana ieri pomeriggio si sono anche portati i carabinieri. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, è giunto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per eseguire gli accertamenti e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio avvenuto in via delle Chiaviche. Si tratta purtroppo dell’ennesimo infortunio che si registra nella nostra provincia.

Matteo Barca