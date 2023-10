Predoni del bancomat. Anziani aggrediti durante il prelievo. Arrestati in quattro

Ricercati in quanto indagati per rapine, due di loro sono stati rintracciati e fermati proprio mentre stavano mettendo a segno altri reati. Sono stati fermati a Reggio Emilia, mentre compivano una rapina ai danni di un pensionato di 82 anni, che aveva appena prelevato del denaro agli sportelli dell’Unicredit, arraffando una somma di 1.500 euro.

Si tratta di due romeni, di 35 e di 23 anni di età, che sono stati arrestati in flagranza di reato.

Nel corso delle indagini si è anche scoperto che poco prima gli stessi giovani di origine straniera avevano commesso simili reati in un altro sportello bancomat della città, oltre che nella vicina Bagnolo in Piano, pur se questi ultimi blitz erano stati sventati dalla pronta reazione delle vittime, anche in questo caso dei pensionati.

Le indagini sono partite dai carabinieri di Ravenna, in seguito a rapine messe a segno tra agosto e settembre di quest’anno nella città romagnola. In carcere, per quei fatti, sono finiti tre romeni di 19, 23 e 25 anni.

Sempre uguale il sistema adottato: attendevano l’inserimento del codice di sicurezza al bancomat per poi piazzarsi davanti alle vittime, spesso strattonate, per portare via i soldi appena erogati dalla cassa continua, fuggendo a piedi.

Attraverso una meticolosa ricerca, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito, della rete urbana e di altri edifici pubblici e privati, gli investigatori sono risaliti ai volti degli autori, poi identificati. Ottenute le misure cautelari richieste alla Procura della Repubblica di Ravenna, l’altra mattina i militari hanno proceduto alla loro cattura, rintracciandoli tra Reggio Emilia, Modena e Castel Maggiore di Bologna.

A Reggio in due (uno dei quali risultato estranei ai fatti di Ravenna) sono stati fermati in seguito a una nuova rapina. Mentre a Modena, personale della locale Questura ha fermato un 25enne per un controllo. In questo modo, grazie alle ricerche già diramate nel sistema informatico delle forze dell’ordine, si è proceduto all’esecuzione della misura cautelare.

Il più giovane della banda, di 19 anni, è stato invece intercettato nel pomeriggio a Castel Maggiore, grazie alla collaborazione dei carabinieri del luogo. I quattro romeni, finora incensurati e risultati senza fissa dimora in Italia, sono stati trasferiti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori indagini per cercare di capire se gli stessi indagati possano essere collegati ad altre simili rapine, denunciate in varie città dell’Emilia-Romagna, oltre che nel Triveneto e nel Centro Italia. Resta sempre il consiglio di non eseguire operazioni al bancomat se ci si trova da soli o in spazi isolati. Per sicurezza, meglio farsi accompagnare da un parente o un amico.