Predoni in azione in via Petrolini Ma l’assalto ai garage stavolta fallisce

Non accenna a diminuire l’ondata di furti nella case che da settimane sta bersagliando in modo particolare i quartieri a sud della città, da Rivalta al Manenti, alla Pappagnocca. L’ennesimo assalto – per fortuna fallito – ha visto come obiettivo una serie di garage in via Petrolini, nei pressi del campo da baseball. I ladri hanno usato una tecnica consolidata: dopo aver praticato uno squarcio nella serranda metallica, hanno infilato all’interno un gancio nel tentativo di tirare la leva che sblocca al serratura. Ma devono essere stati disturbati. Proprio pochi giorni fa la Volante ha recuperato in via Marani un’auto piena di arnesi da scasso.