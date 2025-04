Preferisce il carcere al braccialetto elettronico

Arrestato dai carabinieri della stazione di Ramiseto e condotto in carcere a Reggio Emilia un uomo di 36 anni per aver rifiutato il braccialetto elettronico. Fin dal 2021, complice l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, l’uomo maltrattava il padre con continue richieste di soldi, accompagnate da minacce, insulti e vessazioni sia psicologiche che fisiche, quando il padre si rifiutava di dare i soldi richiesti, ma anche senza motivo.

A causa di questi comportamenti, i carabinieri della stazione di Collagna, a cui la vittima aveva raccontato le violenze subite, al termine delle indagini avevano denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. L’accusa era quella di maltrattamenti in famiglia.

La Procura, condivise le risultanze investigative dei carabinieri, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 5000 metri; inoltre il divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi modo o mezzo, prescrivendo anche il dispositivo di controllo. Il 21 dicembre scorso, i carabinieri di Collagna, si sono recati all’abitazione del 36enne per dare esecuzione alla misura, ma l’uomo ha negato il consenso all’adozione del braccialetto elettronico, per cui i militari l’hanno arrestato e accompagnato in carcere.

Dopo circa un mese di prigione l’uomo ha deciso di accettare l’applicazione del dispositivo elettronico ed è uscito dal carcere. Due giorni fa ha manifestato ai carabinieri di Ramiseto, dove aveva scelto la residenza coatta, l’intento di togliersi il braccialetto elettronico e ha di nuovo negato il consenso al suo utilizzo. Il 36enne è stato nuovamente tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Ramiseto e condotto in carcere.

Settimo Baisi