Preghiera in sinagoga e pietra d’inciampo

Prima la visita alla Sinagoga di via dell’Aquila, per la deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide. Poi il battesimo della pietra d’inciampo in via del Gattaglio, dedicata al partigiano Luigi Bellelli, morto nel 1944. Un doppio appuntamento nel Giorno della Memoria che ha visto la partecipazione del sindaco Luca Vecchi e delle principali autorità cittadine, oltre a tantissimi alunni delle scuole reggiane e a semplici cittadini.

"Quando l’Europa ha saputo riconoscere e sostenere il valore della diversità ha creato pace in se stessa e nel mondo. Sebbene ancora fragile sotto questo profilo, come dimostrano le tante ricadute attuali nell’intolleranza, nella discriminazione, nell’odio e nel razzismo, la comunità europea ancora oggi può dare molto nel riconoscimento delle diversità e della costruzione di pace". Con queste parole Vecchi ha commemorato la Shoah davanti alla Sinagoga.

Così il sindaco Luca Vecchi, oggi nella sinagoga cittadina, dove si sono svolti gli interventi commemorativi del Giorno della Memoria a Reggio Emilia, ai piedi della lapide di via dell’Aquila nella quale sono scolpiti i nomi di dieci dei deportati ebrei reggiani, che non fecero più ritorno a casa. "Luigi Bellelli – ha ricordato il sindaco poi in via del Gattaglio – era un operaio delle Reggiane, partigiano, poi catturato e deportato. Morì il 22 dicembre 1944. A lui da molti anni è intitolato un Nido d’infanzia della nostra città, dove di recente genitori ed educatori hanno svolto studio e riflessione sul tema e anche i bambini del Nido stamani hanno partecipato alla cerimonia di installazione della Pietra d’Inciampo dedicata a Luigi. Credo sia stato anche questo un lavoro di presa di coscienza, un lavoro che si aggiunge all’impegno di Reggio Emilia per scongiurare l’indifferenza e per mantenere vivo, come ci ha detto la stessa senatrice Segre, ‘lo stupore per il male altrui’, che manifestò chi il 27 gennaio 1945 scoprì il campo di Auschwitz. Un male inaudito, che Hannah Arendt definì come il più atroce abominio compiuto da persone normali, con l’intento di distruggere la diversità".