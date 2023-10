Premi Agenda Digitale 2023. Gattatico svetta nel Reggiano

A Bologna sono stati consegnati i Premi Agenda Digitale 2023: tra i 30 Comuni e le 4 Unioni dell’Emilia-Romagna, ci sono anche Gattatico, Bibbiano, Reggio, Ventasso e l’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano. "La digitalizzazione è un’opportunità strategica per la crescita e lo sviluppo dei territori", ha commentato l’assessora regionale Paola Salomoni. Per Gattatico il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Luca Ronzoni. Si legge nelle motivazioni che "fra tutti i comuni reggiani, Gattatico è quello ad avere il maggiore aumento dell’indice di interattività dei servizi comunali offerti a cittadini e imprese: +19%. Ha registrato miglioramenti soprattutto su indicatori attinenti ai servizi pubblici digitali (ad es. Suap), aumenti significativi anche sulla connettività (scuole). Si evidenzia anche una crescita del capitale umano, in particolare i residenti partecipanti ai corsi Pane e Internet online. Bibbiano invece è l’unico comune del reggiano, oltre al capoluogo, nel quale vi sono Pmi innovative femminili. Inoltre, è il 4° comune (sui 330 della regione) per crescita nell’indice Desier ((Digital economy and society index). Ha registrato crescita su integrazione tecnologie digitali (Pmi femminili), servizi pubblici digitali e capitale umano, soprattutto in ambito social e delle competenze.

Francesca Chilloni