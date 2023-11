Premi in buoni spesa. Il concorso ha inizio

È iniziato il concorso a premi "I Borghi di Matilde". La formula è quella dell’instant win: il premio viene assegnato subito. Domenica a Canossa, in occasione della fiera di San Martino, si è tenuta la prima estrazione. Si porta a casa un buono spesa (dai 10 ai 40 euro) per i commercianti locali. Per partecipare al concorso basta effettuare uno o più acquisti per un minimo di 20 euro, nei negozi che espongono la locandina dei Borghi, in qualsiasi paese della Val d’Enza e in qualsiasi giornata.