Premiata la 2B del Comparoni

Conad Centro Nord ha premiato la classe 2B della scuola media dell’istituto Comparoni di Bagnolo, tra i dodici vincitori di "Scrittori di Classe", concorso nazionale di scrittura creativa. Presenti i dirigenti di Conad, Paola Rondanini e Veronica Corchia, il sindaco bagnolese Gianluca Paoli, l’assessore Roberta Vacondio, il dirigente scolastico Chiara De Ioanna, oltre ovviamente alla classe premiata e agli insegnanti. Giunto alla sua decima edizione, il concorso "Scrittori di Classe" quest’anno ha avuto come tema "La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp". Coinvolte quasi trentamila classi di oltre cinquemila scuole elementari e medie in Italia, che hanno prodotto più di seimila racconti. Gli elaborati vincitori sono pubblicati in un volume che i clienti del Conad possono ottenere gratuitamente con venti bollini nei punti vendita, fino all’11 giugno.