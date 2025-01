Premiata la gelateria Spatolata. Oro per il progetto innovativo

Si è svolta al Sigep di Rimini la premiazione della seconda edizione del Self M-Aid award, riconoscimento per giovani imprenditori che si sono distinti per idee e progetti innovativi nella gelateria e nella pasticceria. A conquistare il primo posto è stato Filippo Bonacini con Spatolata di Reggio Emilia, laboratorio di gelateria artigianale in via Panciroli (in pieno centro storico) che promuove l’inclusione di persone con disabilità con percorsi di formazione e un ambiente di lavoro accessibile che valorizza le capacità individuali.

Numerosi i progetti di alto livello pervenuti in questa seconda edizione che si riconferma un appuntamento annuale molto atteso e che continua a promuovere il talento, l’innovazione e l’impegno sociale nel mondo della gelateria e pasticceria.

Spatolata è un’impresa sociale che nasce dal desiderio di creare un laboratorio di gelateria artigianale dove produrre gelato di qualità affidando ruoli chiave della produzione e della vendita a persone con disabilità.

"A volte – dicono dall’azienda – la disabilità viene vista come un ostacolo insormontabile, ma in realtà ci siamo resi conto che ci sono tante ragazze e ragazzi disabili che hanno capacità importanti e tutto ciò di cui hanno bisogno è uno spazio per esprimersi".