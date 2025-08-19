Premiate le bellezze emiliane. Veronica vince in ‘dolce attesa’

di Antonio LecciA Ferragosto l’Aquatico di Reggio Emilia si è trasformato in un luogo di refrigerio, relax, ma anche di spettacolo, canzoni, bellezza e fascino, con il concorso La Bella Emiliana e Il Bello Emiliano, con l’aggiunta delle audizioni per il Cantagiro 2026, alla presenza di Marinella Bottazzi, supervisore di zona del concorso canoro.

L’evento, organizzato dal fotografo Giuseppe Bucaria, ha visto la presenza di numerosi concorrenti per la gara di fascino e bellezza.

Riconoscimenti a Silvio di Blasi, Fabiana Feola, Gaia di Donato, Mario Scannapieco. Poi è stata la volta delle fasce di bellezza, con la giuria che ha avuto parecchie difficoltà nel decidere l’assegnazione dei titoli, viste le meritorie caratteristiche dei partecipanti.

Tra i ragazzi ha avuto la meglio Ghislaih Boussim, con la fascia Il Bello Emiliano Aquatico, nella categoria Man ha vinto Yabre Basile, con la fascia Il Bello Emiliano Aquatico AutoGepy. Lorenzo Silvestri ha conquistato la fascia de Il Bello Emiliano Pubbliart, Valentino Angelini quella della categoria Mister, Lorenzo Silvestri il titolo Il Bello Emiliano Ferrari & Novellani. Tra le donne premiate Asia Rubino (Miss Granata Reggio Emilia), Cheder Ramin (La Bella Emiliana TuttoReggio), Desirè Di Ganci (La Bella Emiliana Acquatico), mentre Veronica Di Benedetto, con tanto di pancione in dolce attesa, ha ottenuto il premio Simpatia. Tra le ‘girls’, trionfi per Greta Caselli, Milda Meto, Smati Afek.

L’evento ha ottenuto pieno successo, con il folto pubblico presente alle piscine reggiane che ha seguito con grande divertimento le varie fasi del concorso, così come evidente è stato l’impegno del personale dell’Aquatico.

Ma le passerelle di bellezza non finiscono qui, con il concorso per La Bella Europea Italiana che è previsto per metà settembre all’Em Ranch di Castelnovo Sotto.