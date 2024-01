Premiate le varie categorie

Con l’Epifania si sono svolte le premiazioni a conclusione del concorso di addobbi dal titolo "CreiAmo il Natale", che si è svolto a Bagnolo nel periodo delle festività. Diversi i premi e i riconoscimenti destinati ai vincitori delle varie categorie della manifestazione organizzata dalla Pro loco. Per la categoria dei negozianti il premio è andato a Cristiano "Kitto" Bonini per un suggestivo "camino natalizio", mentre per le famiglie il primo premio è andato ai Ghitea-Riccò per la riproduzione della piazza del paese con tanto di teatro, municipio e Torrazzo, nella cornice di un villaggio natalizio. La consegna dei riconoscimenti si è svolta mentre in paese si svolgeva il classico tour delle Befane per consegnare le calze con dolci sorprese, nell’ambito dei vari eventi delle festività promossi dalla Pro loco in collaborazione con il comitato locale della Croce rossa.