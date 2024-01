Premiati 49 giovani volontari: a lezione di stunt action

Un premio è stato assegnato nei giorni scorsi, nella palestra comunale di via Grandi, ai 49 giovani albinetani che nel 2023 hanno preso parte ai progetti di volontariato estivi proposti dalle associazioni all’interno del progetto ‘Al volo’ in collaborazione con le scuole medie di Albinea. È stato consegnato un riconoscimento simbolico davanti ai compagni: un’occasione di riconoscenza a famiglie e ragazzi che, ogni anno dal 2016, ripongono fiducia nel progetto e accolgono la ‘sfida’ del volontariato. "Al volo rappresenta – dicono dal Comune – una reale opportunità di slancio verso nuovi legami, apprendimenti, competenze e valorizzazione del proprio tempo libero, a disposizione di tutte quelle realtà locali che arricchiscono il tessuto sociale, culturale, educativo, ambientale e ricreativo del territorio". La premiazione ha riguardato la collaborazione con Dream Makers con uno spettacolo innovativo di stunt action in una storia di bullismo, volontariato e rinascita. La stunt action unisce recitazione e acrobatica tipica dei film di azione, dentro anche i valori come fiducia nell’altro, lavoro di squadra, appartenenza e dinamismo. Ai volontari è stato assegnato come premio la possibilità di aderire a una lezione di stunt action con Dream Makers

m. b.