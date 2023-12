Premiati gli agenti della Municipale del distretto: "In particolare per l’impegno durante la pandemia"

Riconoscimenti agli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per il lavoro svolto nei sei Comuni del distretto correggese. Un encomio in particolare per l’attività in emergenza Covid, così come ha ricordato pure Lucio Malavasi, sindaco di Rio Saliceto e presidente dell’Unione Comuni, rimarcando "professionalità E senso del dovere evidenziati in un momento particolare per la comunità locale e non solo".

Medaglia di bronzo all’ispettore capo Giuseppe Varà e agli assistenti Alfonso De Martino e Luigi Missano per le indagini che lo scorso giugno hanno portato alla individuazione di un conducente fuggito dopo un incidente mortale. Premio pure al responsabile del corpo di polizia, Tiziano Toni, per gli oltre 15 anni di comando. E poi riconoscimenti agli agenti in base all’anzianità e ai servizi svolti. Fra loro anche il commissario Carlo Vuletich e l’ispettore capo Stefano Gargioni per gli oltre 25 anni di servizio. Ulteriori riconoscimenti per anni di servizio e lavoro svolto in emergenza sanitaria a Susi Malaguti, Mario Giuseppe Pasqua, Alessandro Grillo, Massimiliano Farina, Christian Iotti, Rita Valentini, Rita Di Felice, Concetta Chiara Attaguile, Mariangela Righi, Antonio Marrone, Marco Rognoni, Domenico Randazzo, Marco Tabelloni, Gabriele Menozzi, Fabrizio Milo, Mattia Maiorano, Decio Russo.

a.le.