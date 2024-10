Premiati gli amanti della bici. La consegna ai cittadini Ecoattivi

Sono stati consegnati i premi di Ecoattivi, nella rocca di Novellara, ai partecipanti al progetto che prevede l’utilizzo della bici per gli spostamenti casa-lavoro-casa. Consegnato pure il premio nazionale, un’auto elettrica Citroen Ami, vinta dal novellarese Sergio Ballabeni. Ai cittadini aderenti al progetto "Bike to work" sono andati i numerosi buoni sconto previsti in base ai chilometri in bici percorsi in un anno in alternativa all’utilizzo di veicoli a motore. I buoni sono utilizzabili nei numerosi esercizi commerciali di Novellara che aderiscono al progetto. Con Ecoattivi si sostiene pure il commercio locale prevedendo che i buoni spesa possano essere utilizzati presso i negozi della cittadina. A Novellara il progetto è attivo già dal 2018, registrando in modo costante (con una sosta durante l’emergenza Covid) un sempre maggiore successo in termini di adesioni.