Premiati i campioni dello sport

La giovanissima Carlotta Lunghi, oro nazionale e regionale di mountain bike con il Gravity Games Bike Team; la squadra femminile di pallavolo della Polisportiva l’Arena (foto), promossa in serie D regionale; i calciatori della Us Montecchio Calcio, promossi nell’impegnativo campionato di Eccellenza. A questi atleti è andato anche il riconoscimento del loro paese con la premiazione in piazza della Repubblica durante ’Mercoledì che S-Piazza’.

L’assessore allo sport Stefano Ferri e il consigliere Luca Gulisano, presidente della Consulta sportiva, hanno conferito loro una pergamena e una medaglia civica: "È un bel momento di consuntivo della stagione sportiva trascorsa, riconoscendo i meriti di atleti e squadre che hanno conseguito risultati importanti onorando il nome di Montecchio, ma anche l’auspicio che nella stagione in arrivo ci sia il raggiungimento di traguardi ancor più prestigiosi", ha commentato Ferri.

Essendo Carlotta in vacanza, hanno ritirato il premio i genitori Alberto e Giordana Gruzza.

A ricevere medaglia e pergamena sono poi state le pallavoliste dell’Arena, presenti in piazza con mister Alessandro Franceschetti.

E’ seguita la premiazione della squadra maschile del Montecchio Calcio, vincitrice dei playoff del campionato di Promozione: hanno ritirato il premio il presidente Massimiliano Palmia, il ds Enea Ligabue e il difensore Matteo Longhi.

f.c.