Premiato a Vienna il compositore . Corrado Sevardi

Grande gioia per il compositore Corrado Sevardi. Il reggiano (1964) ha vinto infatti il quarto premio al Concorso internazionale di composizione Amadeus Composition Award di Vienna, con il pezzo per orchestra ‘Dyoniso’s Dream’.

La giuria del premio, di tutto riguardo, era composta dai professori Periklis Liakakis e Roumen Dimitrov - University of Music and Performing Arts, Vienna, Brian Buch - Berklee College of Music, Kati Agócs - New England Conservatory of Music, Manuel Sosa - the Juilliard school of music, e Robert Davidson - School of Music, University of Queensland. A ciò si aggiunge un’altra buona notizia per Sevardi. Sono maturate le condizioni per rappresentare la sua opera contemporanea su testi di Giorgio Bassani a Piacenza a maggio 2024 e al teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Lara Maria Ferrari