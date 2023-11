"Premiazione Cortometraggi "Futuri" al Reggio Film Festival 2023"

Da ventidue anni i cortometraggi sono il cuore pulsante del Reggio Film Festival. Così è anche per l’edizione 2023,appena iniziata, dal titolo "Futuro". In questo quadro si colloca questa serata, con inizio alle 21, negli spazi di SD Factory (via Brigata Reggio), che ospita la premiazione di "Futuri" concorso pubblico aperto ai giovani videomaker per l’ideazione e la produzione di un cortometraggio che porti a riflettere sul concetto di futuro. Ingresso libero.