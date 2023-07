Premiazione del concorso ’Ralfo Monti’

Prima edizione del concorso letterario "Ralfo Monti", domani alle 17 premiazione a Civago in piazza Umberto Monti. Per l’occasione sarà presentata una raccolta di poesie del poeta civaghino, cui farà seguito la lettura di alcuni brani interpretati da Fabio Gaccioli. Quindi la consegna dei premi ai vincitori nelle quattro categorie di poesie inedite degli alunni della scuola del primo d’istruzione, degli studenti del secondo ciclo, degli over 18 in lingua italiana e degli adulti in dialetto locale. Si proseguirà con il saluto del sindaco Elio Ivo Sassi e aperitivo con musica.