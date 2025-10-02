Premio a Vanni Giannotti. Il regista sorprende Cefalù

Un nuovo, importante riconoscimento per ’Il quadrato magico di Vanni Giannotti’. La giuria del festival del cinema di Cefalù ha assegnato il diploma di merito al film "per aver saputo intrecciare in modo affascinante arte, natura, filosofia e mistero in un viaggio insolito attraverso l’Italia più nascosta e simbolica. Un’opera originale e ricca di spunti, che invita a guardare il mondo con occhi nuovi e a riconoscere la presenza del sacro anche nella razionalità dei numeri". Questo nuovo attestato di merito segue una dozzina di selezioni ufficiali in tutta Italia, vittorie al festival digitale Prisma di Roma, a quello di Rieti e della Sabina, ma soprattutto del prestigioso premio Bolognini a Pistoia, assegnato dalla giuria presieduta da Roberto Cadonici, storico del cinema italiano e autore di numerosi libri sull’argomento. Con sguardo curioso e spirito investigativo, Vanni Giannotti conduce lo spettatore in un percorso che unisce bellezze artistiche e paesaggistiche a suggestioni matematiche e spirituali, risvegliando nel pubblico il desiderio di interrogarsi, esplorare e meravigliarsi. Attraverso il simbolismo dei quadrati magici e i riferimenti a grandi pensatori come Fibonacci, Dürer, Giordano Bruno e Spinoza, il film fa ponte tra passato e presente, scienza e misticismo, sollevando domande senza tempo sul senso profondo dell’armonia universale. "La simbologia ermetica sembra essere un linguaggio per iniziati, ovvero per chi ha conoscenze e interesse su questi argomenti – spiega Giannotti - Di certo si può dire che per almeno venticinque secoli, l’umanità ha avuto la certezza che a fianco del mondo visibile ce ne fosse uno invisibile che alcuni cercavano di indagare. Solo negli ultimi due secoli il materialismo scientifico ha minato questa certezza. Negli ultimi tempi però si assiste a un forte avvicinamento tra la fisica e la metafisica, ed è questo che vorrei raccontare nel mio prossimo film: dalle intuizioni di Pitagora a quelle di Faggin". Il quadrato magico è stato proiettato in alcuni circoli in provincia di Reggio e di Modena, ma l’opera è autoprodotta, quindi senza un distributore non ha grandi possibilità di girare nei cinema. Vanni Giannotti lavora come commercialista a Reggio, ma è anche scrittore. Con i documentari The Muir Legacy, dedicato al naturalista John Muir e The West Inside, dedicato ai Nativi Americani, è stato selezionato in diversi concorsi internazionali, vincendone alcuni.

Mariacristina Righi