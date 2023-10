Premio ai Giocatori Simbolo di Sportività a Cadelbosco Sopra

Una serata per premiare il valore dello sport, oggi alle 20,30 nella sala del consiglio comunale, in municipio a Cadelbosco Sopra, per riconoscere atleti e squadre locali che si sono distinti nell’anno sportivo da poco concluso. "Un momento pensato – dice l’assessore Mauro Davoli – per mettere in risalto il valore e la qualità dell’associazionismo sportivo locale. Ospiti dell’evento Andrea Catellani, ex calciatore e ora responsabile del settore giovani del Modena, e lo psicologo dello sport Andrea Menozzi".

Durante la serata vengono premiati anche atleti che hanno compiuto dei particolari gesti di fair play oppure che si sono distinti nel volontariato, dando prova concreta di condividere i veri valori dello sport.