Premio al rosé millesimato di Lini: "Uno spumante in serie limitata"

Lo spumante metodo classico rosè millesimato 2017 della Cantina Lini Oreste & Figli di Correggio ha ottenuto il premio speciale dell’Associazione Italiana Sommelier Emilia intitolato a “Giuliano Zuppiroli” per la categoria spumanti rosè e rossi.

Il riconoscimento è stato consegnato nei giorni scorsi a Bologna nell’ambito della manifestazione Tramonto DiVino 2023, rassegna a tappe patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e da Prima Pagina Editore.

"Un grande merito per il nuovo prestigioso risultato conseguito dalla nostra cantina va all’enologo Fabio Lini, al suo team ed all’azienda che è stata la prima del territorio a produrre spumanti metodo classico a partire dai primi anni ’70. Si tratta di uno spumante prodotto in serie limitata da uve 100% Pinot nero vinificate in rosato che segue un affinamento in bottiglia di 48 mesi prima della sua messa in commercio" spiega Alberto Lini, che ha ritirato il premio.