Premio Borciani, si parte oggi dalla Sala degli Specchi del Valli

Prende il via la tredicesima edizione del Concorso internazionale per quartetto d’archi Paolo Borciani. Oggi alle 18,30 alla sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, l’inaugurazione ufficiale dell’evento, con la presentazione della giuria e dei quartetti in gara, in un incontro con il pubblico. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

E alle 21,30 al Chiostri di San Pietro (al teatro Valli in caso di maltempo) il concerto inaugurale con Giovanni Sollima al violoncello, Clarissa Bevilacqua al violino e Carlotta Maestrini al pianoforte, con ingresso a 15 euro (10 euro per under 30). In programma brani di Ludwig van Beethoven (Trio per archi e pianoforte n. 1 in mi bemolle magg., op. 1 n. 1), Sergej Rachmaninov (Trio élégiaque n. 1 in sol minore), Giovanni Sollima (Short Trio Stories).

Dieci quartetti da tutto il mondo, una giuria internazionale e una settimana intera di prove aperte al pubblico, prima del concerto finale di domenica 16 giugno, con la proclamazione dei vincitori. Un appuntamento che si svolgerà sia in presenza sia in streaming, per una intera settimana.