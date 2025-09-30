Premio di Studio Menabue. Dalla memoria all’impegno delle nuove generazioni

È stato presentato ieri a Palazzo Allende il Premio di Studio ’Federica Menabue’, dedicato all’insegnante e attivista di Cavriago, scomparsa il 30 settembre 2023 a causa di un malore. Un modo per onorarne in maniera attiva la memoria, coinvolgendo così le nuove generazioni su tematiche a lei molto care.

A promuoverlo la Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con la stessa famiglia Menabue–Serri e l’associazione Nondasola. Presenti tanti amici e l’intera famiglia di Federica, tra cui il marito Federico Serri, che ha raccontato la nascita dell’iniziativa: "L’insegnamento e l’educazione erano la sua vita. Riusciva ad avere una capacità incredibile di entrare in empatia con i ragazzi e far loro tirare fuori le emozioni più vere e il loro essere. Abbiamo pensato tutti assieme a un modo per ricordarla che potesse far lavorare i suoi ragazzi".

Potranno partecipare al premio tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia di Reggio Emilia. Il concorso si suddivide in due categorie: scritto e audiovisivo. Nel secondo caso il prodotto potrà essere grafico, artistico o multimediale con una durata massima di 10 minuti. Tre le tematiche che gli studenti dovranno affrontare: figure femminili nella storia della letteratura, cultura del rispetto nelle relazioni tra i generi o contrasto della violenza maschile sulle donne.

La Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Claudia Martinelli ha posto l’accento sull’importanza di portare i temi delle pari opportunità nelle scuole, sottolineando che per Federica: "La parità di genere non era un tema tra gli altri: era un valore da costruire con pazienza e determinazione, dentro le istituzioni e nella vita di ogni giorno. Questa borsa di studio significa continuare il suo lavoro e tenere viva la sua voce".

La scadenza per l’invio delle candidature è il prossimo 9 marzo. I vincitori delle due categorie riceveranno un premio di mille euro a testa, a cui si aggiungono due menzioni d’onore da 300 euro. La premiazione avverrà nella primavera del 2026. A comporre la giuria saranno i rappresentanti della Provincia, della famiglia Menabue–Serri, dell’associazione Nondasola, della Consulta provinciale degli studenti, del mondo scolastico e da Khamala Serri, figlia di Federica.

Alessandra Campani, socia fondatrice di Nondasola, di cui l’insegnante è stata socia per diversi anni, ha spiegato quanto l’associazione senta questo premio come naturale prosecuzione del suo percorso: "Era una volontaria vera, rigorosa, generosa, che non si limitava alla retorica ma agiva nella sostanza. Per noi è stato naturale pensare di ricordarla laddove avrebbe voluto continuare a essere: nelle scuole, accanto a ragazzi e ragazze".

Presente anche la Vicepresidente della Provincia e Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, che ha voluto ricordare Federica anche come parte della sua comunità: "Rimarrà per sempre nel mio cuore perché aveva la capacità di essere vicina, di entrare in empatia senza mai essere invadente. Questo premio restituisce a lei, alla sua cara famiglia, quello che ci ha dato".

Matteo Pignagnoli