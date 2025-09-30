Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaPremio di Studio Menabue. Dalla memoria all’impegno delle nuove generazioni
30 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Premio di Studio Menabue. Dalla memoria all’impegno delle nuove generazioni

Premio di Studio Menabue. Dalla memoria all’impegno delle nuove generazioni

Un concorso per le scuole superiori della provincia dedicato alla parità, alla cultura e alla non violenza a due anni dalla scomparsa della docente .

Un concorso per le scuole superiori della provincia dedicato alla parità, alla cultura e alla non violenza a due anni dalla scomparsa della docente .

Un concorso per le scuole superiori della provincia dedicato alla parità, alla cultura e alla non violenza a due anni dalla scomparsa della docente .

È stato presentato ieri a Palazzo Allende il Premio di Studio ’Federica Menabue’, dedicato all’insegnante e attivista di Cavriago, scomparsa il 30 settembre 2023 a causa di un malore. Un modo per onorarne in maniera attiva la memoria, coinvolgendo così le nuove generazioni su tematiche a lei molto care.

A promuoverlo la Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con la stessa famiglia Menabue–Serri e l’associazione Nondasola. Presenti tanti amici e l’intera famiglia di Federica, tra cui il marito Federico Serri, che ha raccontato la nascita dell’iniziativa: "L’insegnamento e l’educazione erano la sua vita. Riusciva ad avere una capacità incredibile di entrare in empatia con i ragazzi e far loro tirare fuori le emozioni più vere e il loro essere. Abbiamo pensato tutti assieme a un modo per ricordarla che potesse far lavorare i suoi ragazzi".

Potranno partecipare al premio tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia di Reggio Emilia. Il concorso si suddivide in due categorie: scritto e audiovisivo. Nel secondo caso il prodotto potrà essere grafico, artistico o multimediale con una durata massima di 10 minuti. Tre le tematiche che gli studenti dovranno affrontare: figure femminili nella storia della letteratura, cultura del rispetto nelle relazioni tra i generi o contrasto della violenza maschile sulle donne.

La Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Claudia Martinelli ha posto l’accento sull’importanza di portare i temi delle pari opportunità nelle scuole, sottolineando che per Federica: "La parità di genere non era un tema tra gli altri: era un valore da costruire con pazienza e determinazione, dentro le istituzioni e nella vita di ogni giorno. Questa borsa di studio significa continuare il suo lavoro e tenere viva la sua voce".

La scadenza per l’invio delle candidature è il prossimo 9 marzo. I vincitori delle due categorie riceveranno un premio di mille euro a testa, a cui si aggiungono due menzioni d’onore da 300 euro. La premiazione avverrà nella primavera del 2026. A comporre la giuria saranno i rappresentanti della Provincia, della famiglia Menabue–Serri, dell’associazione Nondasola, della Consulta provinciale degli studenti, del mondo scolastico e da Khamala Serri, figlia di Federica.

Alessandra Campani, socia fondatrice di Nondasola, di cui l’insegnante è stata socia per diversi anni, ha spiegato quanto l’associazione senta questo premio come naturale prosecuzione del suo percorso: "Era una volontaria vera, rigorosa, generosa, che non si limitava alla retorica ma agiva nella sostanza. Per noi è stato naturale pensare di ricordarla laddove avrebbe voluto continuare a essere: nelle scuole, accanto a ragazzi e ragazze".

Presente anche la Vicepresidente della Provincia e Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, che ha voluto ricordare Federica anche come parte della sua comunità: "Rimarrà per sempre nel mio cuore perché aveva la capacità di essere vicina, di entrare in empatia senza mai essere invadente. Questo premio restituisce a lei, alla sua cara famiglia, quello che ci ha dato".

Matteo Pignagnoli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata