Premio Diego Tajani, tra i vincitori la reggiana Bota

Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, l’economista Gianfranco Viesti e l’attivista di Reggio di origine ucraina Diana Bota (nella foto) per la sezione Giovani, sono i tre vicitori della seconda edizione del premio nazionale Diego Tajani che si è tenuto a Cutro. Bota, 26 anni, studentessa di editoria e giornalismo all’Università di Verona, è mediatrice linguistico-culturale per la Rti di Reggio e la coop L’Ovile. Fa parte dell’Associazione dei volontari ucraini in Italia e da anni è un punto di riferimento per i connazionali. La manifestazione è promossa e organizzata dal Centro studi e ricerche Diego Tajani – in onore del primo magistrato antimafia e statista nato a Cutro nel 1827 – patrocinato anche dal Comune di Reggio, presente in giuria – presieduta dallo scrittore esperto di mafie Antonio Nicaso – con la consigliera comunale Palmina Perri, nella lista civica "Reggio E’" nel gruppo di maggioranza.