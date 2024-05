Premio Dossetti a Zuppi: "Impegno di una vita come tessitore di pace e di legami tra persone"

di Lara Maria Ferrari

"Ciò che manca oggi è la manutenzione della pace. È guardare il mondo con gli occhi dei bambini. Dossetti ci insegna questo, la sua capacità di interrogarsi sulla storia e di trovare Dio nella Storia".

Con la passione e la grazia che gli sono proprie, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha tenuto ieri in sala Tricolore una lectio sul tema della pace, nel corso della cerimonia di attribuzione del Premio Dossetti 2024, riconoscimento nazionale che il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna ha vinto nella sezione singolo cittadino.

Giunto alla 15ª edizione, il premio valorizza l’operato di associazioni e singoli che abbiano compiuto azioni di pace, coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita, ed è assegnato a Zuppi "per l’impegno di tutta una vita nell’opera di diffusione della cultura della pace, un vero ‘artigiano di pace’, instancabile tessitore di legami e rapporti tra le persone e gli Stati per la ricerca di strade per la risoluzione dei conflitti e per promuovere la dignità umana e la fraternità tra i popoli".

Candidato per la missione di pace a Kiev, Mosca, Washington, Pechino e Roma, iniziata nel giugno 2023, il cardinale ha accolto con gratitudine la lettera inviata alla sua persona e alla direzione del premio dall’rcivescovo Giacomo Morandi, spiegando quindi il significato profondo della sua missione di pace e mediazione in Ucraina.

"Ho accolto come un dono la domanda di Sua Santità di portare avanti la missione di pace. Com’è che non si mettono in atto tutte le azioni possibili per evitare le guerre? Questa la riflessione di Papa Francesco, il suo sdegno".

Da lì l’esortazione a Zuppi: "Bisogna agire. Fa tutto quel che serve! Inventati qualcosa".

Sua Eminenza ha parlato allora di pace creativa: "Si deve inventare di tutto. Un po’ come le bisnonne, per riuscire a sfamare ogni giorno una miriade di figli". Ha citato l’articolo 11 della Costituzione, il cardinale, e quello spirito Costituente che scorreva nelle vene di Giuseppe Dossetti riflettendosi nel suo discorso. Le figure di Aldo Moro e Lelio Basso e la "fortuna di avere la firma di tutti, nella Costituente. L’articolo 11 parla non solo di ripudio della guerra ma di ricerca continua della pace, in condizioni di parità con gli altri Stati per assicurarsi pace e giustizia nelle nazioni. Guardiamo oltre le Nazioni Unite. Se accettiamo che sia di nuovo la guerra a risolvere i conflitti, noi perdiamo".

A proposito del negoziato: "A me non è mai piaciuta la paura. C’è tantissimo da difendere e costruire e un negoziato è tutt’altra cosa che arrendersi. Esso richiede coraggio, è risolvere i conflitti con il diritto e la responsabilità di tutta la comunità internazionale".