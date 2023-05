Reggio Emilia, il premio Dossetti a Segre e Emergency

Reggio Emilia, 12 maggio 2023 – Sono la senatrice a vita Liliana Segre e l’Ong Emergency i vincitori del Premio per la pace Giuseppe Dossetti 2023, arrivato quest’anno all’edizione numero quattordici.

Istituito per valorizzare l’operato di associazioni e singoli cittadini del territorio nazionale, che abbiano compiuto azioni di pace in linea con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. I premi sono stati assegnati ieri mattina nella Sala del Tricolore, mentre a Liliana Segre è stato consegnato nei giorni scorso in Senato, a Roma.

Momento che i presenti hanno potuto vedere su uno schermo. Quattro le sezioni premiate in cui si articola il Premio. Premio singolo cittadino, vinto appunto dalla senatrice Segre. Premio associazioni, vinto da Emergency e ritirato da Simonetta Gola, membro del consiglio direttivo di Emergency.

Premio scuole vinto dalla classe II L dell’istituto Pascal di Reggio Emilia e Premio Manodori dato all’associazione reggiana Iscos Emilia-Romagna. Ad assegnare i premi è stata una giuria composta da Pierluigi Castagnetti (presidente), Paolo Burani per la Provincia di Reggio Emilia, Antonia Sandrolini per il Comune di Cavriago, Clementina Santi per la Regione Emilia-Romagna e Chiara Piacentini per il Comune di Reggio Emilia.

Alla senatrice Liliana Segre - cittadina onoraria di Reggio Emilia, candidata al Premio da Albertina Soliani presidente dell’Istituto Cervi - è andato il riconoscimento "per la testimonianza e la coerenza di tutta una vita, per aver difeso e trasmesso i valori della libertà e della dignità umana di ogni persona, per la lotta contro l’indifferenza".

"Sono felice e onorata – ha commentato la senatrice – Ho voluto una parola sul muro del memoriale della Shoah di Milano: Indifferenza. Perché quello è il male, nell’indifferenza c’è il male".

Il premio è stato consegnato alla senatrice dal sindaco Luca Vecchi e dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, insieme alla giuria. Sempre per la sezione associazioni, due menzioni speciali sono andate a Putéca Celidònia di Napoli e alla Fondazione La Locomotiva di Formigine.

Per la sezione scuola, seconda classificata la studentessa Manjot Kaur della classe V I dell’Istituto Scaruffi-Levi-Tricolore con un elaborato dal titolo "L’uguaglianza è un diritto di tutti?". Terzo premio alla studentessa Valentina Matrone della classe IV B dell’Istituto Motti per il saggio dal titolo: "I valori dell’umanità". Due le menzioni speciali fuori concorso: agli studenti del Laboratorio di Comunicazione multimediale 2 del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e alle classi terze della scuola media Einstein. Tutte le informazioni su www.comune.re.it/premiodossetti.