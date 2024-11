Premio Ferrante Gonzaga ai Nomadi

Un premio, l’ennesimo, arriva per il gruppo musicale più longevo in Italia, i Nomadi. Per la band di Novellara, guidata da Beppe Carletti, dopo i tanti riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e non solo, arriva il Premio Ferrante Gonzaga del Rotary club di Guastalla, che sarà consegnato il 25 novembre alle 18,30 al teatro guastallese, in un evento aperto al pubblico. A ritirare la statuetta in bronzo che raffigura Ferrante Gonzaga, destinato a personaggi di valore legati alla Bassa Reggiana, saranno Beppe Carletti e il cantante Yuri Cilloni, che per l’occasione offriranno pure un momento musicale e canoro.

Al premio è abbinata una somma di denaro (ricavata da donazioni di aziende e associazioni contattate dal Rotary club) che i vincitori decidono a quale ente benefico assegnare. Ma non sarà l’unica sorpresa della fiera di Santa Caterina. Sabato 23 novembre, infatti, dopo sei anni di assenza, torna l’Agrishow, che per 27 anni si era ripetuto al teatro Ruggeri fino al 2018 attraverso un varietà all’insegna del divertimento e della tradizione agricola che, oltre a dilettare il pubblico con musica e gustose gag in dialetto, premia i migliori allevatori e produttori agricoli del territorio locale. Sabato 23 novembre alle 20,45 si esibiranno la band N’Euro e i Montana, gli attori Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli, il poeta Luca Accorsi, presentati da Daniele e Paolo Alberini.

L’ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi telefonando al numero 0522-839756.

Antonio Lecci